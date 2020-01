Il 2019 della politica, per Ferrara l’anno della svolta – VIDEO

Il 2019 è stato l’anno di una svolta storica per la politica ferrarese.

Per la prima volta dal dopoguerra ad oggi la città ha scelto di essere governata da una coalizione di centrodestra, mettendo fine a due lustri e passa di guida Pd e spostando decisamente a destra il baricentro di una storica roccaforte dell’Emilia rossa.

A contendersi la carica di primo cittadino da una parte Alan Fabbri primo sindaco leghista della città con un 56,77% di preferenze al ballottaggio del 9 giugno scorso, dall’altra Aldo Modonesi, candidato del centrosinistra, fermo a poco più del 43% di voti.

Forte del crescente successo di Matteo Salvini a livello nazionale, la Lega ha offerto in campagna elettorale l’immagine di un partito vicino al popolo e alle periferie deluse dall’establishment. Ferrara, dopo i primi sei mesi di rodaggio, si aspetta un cambio di passo dalla nuova Giunta, che finora ha dato solo alcuni segnali simbolici del cambiamento promesso: primo consiglio comunale ai piedi del grattacielo, sgombero del campo nomadi di via delle Bonifiche, uno spoil system al rallentatore e in cerca di figure qualificate, ma soprattutto toni costantemente bassi, a dire che il nuovo sindaco è il sindaco di tutti.

In questi mesi non sono mancate le polemiche, dallo smantellamento fulmineo del campo nomadi, alla decisione di togliere le panchine dai parchetti intorno al grattacielo per contrastare lo spaccio di droga, fino alla discussa scelta di cancellare la realizzazione di una biblioteca pubblica nell’area rigenerata dell’ex Palaspecchi ora Corti di Medoro.

Contestato dall’opposizione anche l’aumento degli stipendi di Sindaco e Giunta, l’acquisto dei 385 crocifissi per le scuole d’infanzia comunali, la mancata concessione alle Famiglie Arcobaleno degli spazi comunali del Centro per le Famiglie per un incontro organizzato il 17 novembre scorso sul tema delle tutele legali per le famiglie omogenitoriali.

Più forti le prese di posizione di segno ideologico e culturale, fra tutti quella di Barbara Paron Presidente della Provincia nei confronti del vicesindaco Nicola Lodi: uno scontro politico- istituzionale, innescato dalla decisione della Paron di allontanarsi dalla cerimonia del 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze armate, per manifestare il proprio personale dissenso sul fatto che ad intervenire come portavoce dell’Amministrazione comunale fosse Nicola Lodi, che un anno fa aveva tentato di sostituire sul pennone in piazza Cattedrale in occasione dello stesso anniversario, il vessillo della Lega Nord al Tricolore.

Pesante il giudizio dato in una recente intervista da Francesco Guccini, che ha avvicinato il successo della Lega a Ferrara a quello fascista del ventennio. Infine la provocazione, due settimane fa, delle “Sardine”, che in occasione del comizio Salvini – Bergonzoni si sono presentate in piazza con un libro – simbolo di un linguaggio politico nuovo, basato sulla conoscenza, sulla cultura e sulla non violenza – dedicato alla candidata leghista alle regionali emiliano romagnole , che l’anno scorso, da sottosegretaria alla Cultura aveva confessato di non leggere un libro da tre anni.

Due in queste ultime settimane i successi personali super partes di Alan di Fabbri, che a novembre ha avanzato la proposta, approvata all’unanimità dal Consiglio comunale, di conferire alla senatrice Liliana Segre la cittadinanza onoraria proprio all’indomani del voto contrario della maggioranza di centrodestra alla mozione della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza e razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza con prima firmataria proprio Liliana Segre. “Per onorare, ha detto il sindaco, la storia personale della senatrice in segno di profondo rispetto per le vittime della Shoah.

Infine a dicembre la manifestazione di interesse alla candidatura di Ferrara – fortemente voluta da Vittorio Sgarbi, neopresidente della Fondazione Ferrara Arte – al titolo di Capitale italiana della cultura per l’anno 2021.

Ancora non si è visto molto? Certamente il carnet degli impegni presi con il programma di mandato è veramente lungo. Il 2020 è alle porte e la città resta in attesa.

D.B.