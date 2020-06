Polizia: nuovi controlli in zona GAD

Nel pomeriggio di sabato, personale della Polizia di Stato, ha fermato un venticinquenne nigeriano che, alla richiesta di esibire il permesso di soggiorno e altro documento di identità, ha dichiarato di non esserne in possesso.

Lo straniero, pertanto, è stato accompagnato in Questura per l’identificazione. Si è proceduto, tramite l’Ufficio Immigrazione, ad avviare le pratiche per la revoca della protezione internazionale.

Sono stati inoltre, implementati i servizi di controllo del territorio in via Porta Catena, in particolare davanti al supermercato “Eurospin” e nei giardini abituali luoghi di ritrovo di spacciatori.