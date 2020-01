Polizia Stradale, in calo gli incidenti del 2019

La Polizia Stradale di Ferrara fa il bilancio del 2019.

Con 1463 pattuglie di vigilanza stradale, nell’ultimo anno ha accertato 6715 infrazioni al Codice della Strada. Sono state ritirate 90 patenti di guida e 83 carte di circolazione; 9525 i punti complessivamente decurtati.

L’andamento del fenomeno infortunistico, rilevato al 31.12.2019 ha fatto registrare rispetto al 2018 una diminuzione nel numero complessivo degli incidenti e una diminuzione in quello delle persone ferite; relativamente all’incidentalità con conseguenze mortali si assiste, rispetto al 2018, ad una flessione degli stessi (-40%), con il numero delle vittime da 5 (dato 2018) a 3 (dato 2019).

La sicurezza della mobilità rappresenta una priorità per la Polizia di Stato che, con la Specialità Polizia Stradale, è da sempre alla ricerca di soluzioni avanzate in termini di tecnologia, procedure e modelli operativi, per garantire servizi più efficaci di prevenzione e di controllo.

Nel 2019 è proseguita nel territorio provinciale la campagna straordinaria di controllo sulle condizioni psicofisiche dei conducenti dei veicoli, – con impiego congiunto di personale della Specialità Polizia Stradale e dei medici e personale sanitario della Polizia di Stato – per l’accertamento sui conducenti dei veicoli dell’eventuale assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Complessivamente sono stati attivati 11 posti di controllo, con l’impiego di 82 operatori e 22 tra medici e personale sanitario della Polizia di Stato.