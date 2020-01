Pomodoro, corso gratuito a Malborghetto per manutentore impianti

Un corso, del tutto gratuito, per diventare manutentore degli impianti industriali di trasformazione del pomodoro, figura molto richiesta dalle industrie del settore, con buone possibilità di assunzione, si terrà a Malborghetto di Boara da febbraio a giugno 2020.

“Il manutentore di macchine ed impianti – spiega l’Organizzazione interprofessionale OI Pomodoro da industria del Nord Italia, ente promotore e portavoce del corso di formazione a fianco delle aziende aderenti al progetto tra cui Italtom, Le due valli e Valli Estensi – è una figura in grado di ispezionare, assemblare, smontare e manutenere, in piena sicurezza, gli impianti per la lavorazione del pomodoro da industria, coltura coltivata su 6.408 ettari nel 2019 in provincia di Ferrara.

Al corso, completamente gratuito, – della durata di 300 ore, di cui 180 di lezioni in aula ed esercitazioni pratiche nella sede di Dinamica e 120 di stage aziendale in imprese del Ferrarese e territori limitrofi – possono iscriversi persone non occupate, residenti o domiciliate in Emilia-Romagna ed iscritte al Centro per l’impiego, in possesso di un titolo di istruzione/formazione ad indirizzo tecnico (meccanico, elettronico e automazione). Il percorso formativo si concluderà, a seguito del superamento dell’esame finale, con il rilascio del certificato di competenze relativo alla qualifica di manutentore di macchine ed impianti. I posti disponibili sono 12 con iscrizioni aperte sino al 5 febbraio 2020 (dettagli sul sito www.dinamica-fp.com). La figura professionale uscente, per il profilo specialistico e altamente qualificato nonché per la rilevante carenza di questo profilo sul mercato del lavoro, è di sicuro interesse per un impiego nelle aziende del territorio, dato che il corso ha come partner dell’iniziativa imprese dell’areale Ferrarese come Italtom, Le due valli e Valli Estensi”.

Il corso di Ferrara, così come un analogo corso che ha già avuto inizio a Parma, si terrà nella sede di Dinamica Ferrara, in Piazza Chiappini 2 ed è promosso dall’Organizzazione interprofessionale OI Pomodoro da industria del Nord Italia e realizzato dagli enti di formazione Dinamica (ente formatore capofila), Agriform e Tadini grazie ad un finanziamento di 73mila euro giunto dalla Regione Emilia-Romagna, con cofinanziamento del Fondo sociale europeo.