Porta Paola illuminata di notte resta da sei mesi chiusa e inaccessibile ai cittadini: perché? A chiederlo all’Amministrazione è Azione Civica

Perché Porta Paola, restaurata e inaugurata nel giugno scorso illuminata e pronta per gli allestimenti continua a restare inaccessibile ai cittadini e ai turisti? Con che tempi si prevede di renderlo disponibile alla città?

A chiederlo è Roberta Fusari, consigliere comunale e capogruppo di Azione Civica, in una interpellanza con richiesta di risposta scritta al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale di Ferrara.

A giugno 2019 l’edificio monumentale è stata inaugurato, scrive Fusari, dopo un’importante opera di restauro e recupero strutturale a seguito dei danni da sisma, destinata a fini turisticoculturali, arredata e attrezzata per ospitare il Centro di Documentazione sulle Mura Estensi : un servizio che i cittadini e le associazioni culturali ferraresi “aspettano da anni come punto di riferimento turistico, mai avuto prima in città, capace di arricchire l’offerta turistico-culturale in un momento in cui ancora molti luoghi di riferimento sono chiusi per lavori di recupero e valorizzazione.”

L’assessore alla cultura Gulinelli, interpellato telefonicamente, pur senza voler affatto anticipare, per correttrezza istituzionale, le risposte chieste a Sindaco Fabbri e a Lorenzo Poltronieri, Presidente del Consiglio Comunale, ci dice che l’attenzione su Porta Paola c’è e che insieme alla Giunta sta lavorando da mesi, dopo i sopralluoghi del caso, per garantire un’apertura utile alla città e al turismo.

“Entro l’anno ci sarà l’ apertura di Porta Paola , non solo come infopoint, ossia punto informativo e centro di documentazione visiva delle Mura, ma anche come possibilità di tutelare un presidio minimo, che permetta tutta l’attività didattica legata al museo della Resistenza e del Risorgimento, in attesa che questo trovi la sua collocazione e il restauro degli edifici deputati. Un modo per dare uno sguardo alla città prima di iniziare gli itinerari turistici.

Telestense: VIDEO http://www.telestense.it/porta-paola-ferrara-20190227.html?cat=24

D.B.