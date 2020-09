Il Prefetto Michele Campanaro saluta il Ten. Col. Marco De Martino trasferito al Comando provinciale Carabinieri di Terni

Questa mattina, il Prefetto Michele Campanaro ha ricevuto a palazzo don Giulio d’este la visita di commiato del Ten. Col. Marco De Martino, Comandante del Reparto Operativo presso il locale Comando provinciale Carabinieri, in procinto di assumere analogo incarico presso il Comando dell’Arma di Terni.

Il Rappresentante del Governo ha voluto salutare l’alto ufficiale formulando l’augurio di «un brillante prosieguo di carriera verso incarichi prestigiosi e di sempre maggiore responsabilità».

Nel sottolineare la stretta e positiva collaborazione che caratterizza da sempre il rapporto con l’Arma, il Prefetto Campanaro ha ringraziato il Ten. Col. De Martino per il prezioso e rilevante apporto fornito durante i quattro anni di permanenza a Ferrara per la sicurezza del territorio, in piena sintonia con le Autorità di pubblica sicurezza e le Istituzioni locali.