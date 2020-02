Riforma prescrizione, dura replica di Boldrini (PD) a Marattin (IV)

Così continua la senatrice PD:

“Pare retorica affermare che il confronto è il sale della democrazia eppure, evidentemente, occorre ripeterlo e ricordarlo anche a lui che siede in Parlamento e che dovrebbe avere ben altro profilo istituzionale. A Marattin, che tratta gli avversari come nemici, ricordo che entrambi facciamo parte della maggioranza. Perché fin qui, Italia Viva, che lui rappresenta, ancora fa parte, appunto, della maggioranza. Nel merito della prescrizione si possono avere pareri diversi, legittimi, ma quello che qualifica le persone è il metodo in cui le proprie idee si espongono. E il modo in cui si respinge il pensiero altrui. Marattin si è offeso perché ho risposto, a domanda precisa, che sulla prescrizione il dissenso di Italia VIva è per avere visibilità? Beh, mi pare che la sua reazione ne sia lapalissiana conferma. A Marattin, eletto nel Pd, nel collegio di Reggio Emilia-Parma-Piacenza, emigrato in Italia Viva, sempre pronto a criticare colleghi e la sua città di provenienza, se non di elezione, auguro davvero di trovare pace. E di pensare che nostro compito e dovere è fare in modo che il Governo funzioni e il Paese possa riacquistare serenità”.