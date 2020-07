PRO SPORT ESTENSE STAFF MEDICO SANITARIO DI ECCELLENZA

Con staff di primo piano per la città

La preparazione fisica, lo staff medico e l’assistenza di centri specializzati nello sport professionistico sono riferimenti sempre più importanti. E lo diventano ancora di più in una fase come quella attuale, non solo per le regole e i protocolli post pandemici, ma anche per affrontare al meglio una stagione agonistica che segue uno stop forzato, lungo e senza precedenti.

Da qui, nasce l’idea di PRO SPORT ESTENSE, la realtà che consocia KLEB BASKET, AQUILE, ARIOSTO, UNITED, 4 TORRI PALLAVOLO e ASD VIGARANO, di creare un dipartimento medico sportivo integrato e completo, al proprio interno e in partnership con le eccellenze della città, che sappia essere supporto univoco per l’attività sportiva e i propri atleti. Un modello innovativo, che trova riscontri simili solo nello sport americano e in quello europeo di vertice, teso ad innalzare il livello del servizio, velocizzare i processi e coordinare l’intero settore medico-sportivo. In questo contesto è da intendersi la Partnership nata con QUISISANA, struttura di altissimo profilo, in grado di soddisfare le esigenze di diagnostica, intervento e riabilitazione sportiva, che entra “in squadra” con un forte impegno professionale ed economico come nuovo Sponsor Istituzionale di PRO SPORT ESTENSE e quindi delle società da essa rappresentate. Nella stessa ottica è da intendersi l’individuazione nel Dr. Lorenzo Filippone come figura di Supervisor medico, riferimento e regista delle relazioni tra atleti, società e clinica specialistica,

grazie alla propria professionalità ed esperienza nel settore. Le società PRO SPORT ESTENSE manterranno ovviamente il loro staff, che si interfaccerà con tali riferimenti. Nel caso di Kleb Basket, ad esempio, sono confermatissimi sia il preparatore atletico Andrea Schincaglia, sia il massofisioterapista Matteo Giovanardi, che andranno a comporre con

questi nuovi innesti un settore davvero all’avanguardia. E se dal punto di vista medico sportivo queste novità costituiscono un passo decisivo e qualificato verso il futuro, altrettanto si può affermare riguardo la sostenibilità e i vantaggi sinergici di tale processo: un Supervisor medico unico costituisce, oltre ad un innalzamento della qualità degli staff, anche una diffusa economia di scala per le società coinvolte, mentre una sponsorizzazione come quella di Quisisana non si ferma solo al servizio fondamentale erogato, ma offre un contributo importante e tangibile all’attività sportiva. Parlando del Kleb, la società desidera ringraziare lo staff medico-sanitario della passata stagione, prima di presentare le nuove figure: Lorenzo Filippone sarà il responsabile sanitario di uno staff composto da Luca Violani (responsabile medico di campo), Matteo Giovanardi(responsabile dell’area riabilitativa), che si avvarrà della collaborazione di Ermanno Turolla e Andrea Schincaglia (responsabile dell’area atletica).

Ecco i resoconti degli interventi:

Paolo Alberti (Responsabile Marketing Pro Sport Estense – Kleb Basket Ferrara): “Questa è una giornata significativa, un accordo che rappresenta la prima dimostrazione tangibile di come l’attività di Pro Sport Estense stia convertendo in benefici concreti, per le società consociate, la propria opera. Diamo il benvenuto a Quisisana, un’eccellenza del nostro territorio in materia diagnostico-medica che darà un importante impulso all'attenzione ed alla prevenzione verso gli atleti. Il fiore all'occhiello di questo accordo è rappresentato dall’avvento del Dott. Filippone, in qualità di supervisor medico dei club della Polisportiva Pro Sport Estende: una figura sconosciuta in

Italia ma già da anni presente nelle franchigie di vertice degli sport americani”.

Giorgio Piacentini (Quisisana): “Quest’anno Quisisana compie i suoi primi cento anni. Già da sette anni, sin dai primi passi della nuova realtà, Quisisana è stato partner del Kleb ed al fianco dello sport cittadino in generale. Pro Sport Estense ci dà la possibilità di estendere il nostro contributo anche ad altre eccellenze del nostro territorio. Abbiamo raccolto immediatamente l’invito del Presidente della Polisportiva Dottor Raffaello Pellegrini e siamo certi della bontà e della futuribilità di questa iniziativa, in primis per la centralità dell’assistenza in supporto all’atleta: ovvero la possibilità di accedere a tutte le necessità possibili in caso di infortunio all’interno della

stessa struttura e preso in cura da un unico staff medico”.

Lorenzo Filippone (Supervisor Medico Pro Sport Estense): “Da ex giocatore di pallacanestro cittadina mi fa un certo effetto tornare a lavorare a contatto con le eccellenze dello sport cittadino. Ho sempre pensato al “Modello Villa Stuart, struttura molto conosciuta nell’ambito calcistico, per la nostra Quisisana. Questo accordo con Pro Sport Estense ci dà la possibilità di ripercorrere proprio queste orme a Ferrara. Sarò il Responsabile dello Staff medico: non sarà uno “one man show” ma potrò avvalermi di uno staff medico completo e preparatissimo con compiti precisi e definiti. Oltre al ruolo di “supervisor” mi occuperò, in caso di necessità, di operare gli atleti della polisportiva

qualora ve ne fosse la necessità. Le decisioni saranno prese in maniera collegiale, ascoltando i pareri di tutti i membri dello staff e potendo appoggiarci a Quisisana per tutta la diagnostica strumentale ed il supporto pratico”.

Luca Violani (Medico Kleb Basket Ferrara): “Sono carico ed emozionato per questa nuova e stuzzicante avventura. Cercherò di dare il massimo supporto agli staff tecnico e medico in modo da permettere ai giocatori di esprimere il massimo delle loro potenzialità in piena tutela. Porto la mia esperienza maturata come medico delle Selezioni Giovanili della Spal e nella Pallavolo Ravenna (Serie A)”.

Andrea Schincaglia (Preparatore Atletico Kleb Basket Ferrara): “Ci aspetta una stagione importante, la quarta per me al fianco del Kleb, che abbiamo tutta l’intenzione, come Kleb, di affrontare con la voglia di stupire. Ringrazio la società per la rinnovata fiducia concessami ed

ammetto di essere molto felice per la scelta societaria di allargare il perimetro dello staff medico con l’ingresso del Dottor Violani. Fondamentale sarà anche il supporto di un’eccellenza cittadina del

calibro di Quisisana”.

Matteo Giovanardi (Fisioterapista Kleb): “Questo è il quarto anno assieme al Kleb. E’; un onore avere la possibilità di proseguire in questo percorso e siamo lieti che il nostro staff sia stato potenziato con l’ingresso del Dottor Violani e del Supervisor Dottor Filippone. Già collaborando con tre delle sei società facenti parte di Pro Sport Estense, la possibilità di poter appoggiarmi su un unico staff medico è per me una semplificazione notevole che si traduce in una qualità maggiorata del mio lavoro da rivolgere agli atleti”.