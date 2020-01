Il PSI di Ferrara ricorda la figura di Bettino Craxi

Anche quest’anno nella ricorrenza dei vent’anni dalla sua morte (19 gennaio 2000), il P.S.I. ferrarese ha promosso un momento commemorativo che si terrà lunedì 20 gennaio p.v. alle ore 18.00, presso la parrocchia Santo Stefano in via Cortevecchia 40 a Ferrara (Piazzetta Saint-Etienne); la messa verrà celebrata da Monsignor Antonio Bentivoglio.

“Tale momento” – si legge in una nota inviata alle redazioni – “vuole rappresentare un’occasione per riunire la comunità socialista intorno al ricordo dello statista e leader del nostro partito”.

“Craxi rappresentò” – prosegue il comunicato – “un periodo storico importante per noi e per l’Italia e il film uscito in questi giorni, in quanto racconto cinematografico, non ha la presunzione di affrontare la questione politica di quegli anni che fece tanto discutere, ma offre la possibilità di vedere l’aspetto più umano nei giorni più difficili passati da Craxi ad Hammamet”.

Nel quadro delle celebrazioni del ventennale promosse a livello nazione dal P.S.I., la Federazione di Ferrara nei prossimi mesi vivrà e parteciperà ad alcune iniziative e nel contempo – concludono – “vorrebbe programmare una iniziativa a livello provinciale dove emergano le vere ragioni di una sinistra moderna che Craxi portò avanti con forza e i socialisti, testimoni nel tempo, ne preservano l’identità riformista”.