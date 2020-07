Sgominata banda delle assicurazioni ‘rubate’: 19 denunciati

E’ iniziata dalla segnalazione di un ferrarese residente a Rovigo nel 2017 l’indagine che ha portato alla denuncia da parte della Polstrada di Ferrara di 19 persone, in concorso fra loro e tutti residenti nella provincia di Napoli, per una serie di reati che vanno dal falso, al fraudolento danneggiamento di beni assicurati, alla sostituzione di persona.

I denunciati, secondo gli inquirenti che hanno denomintao l’operazione “Pulcinella”, stipulavano assicurazioni a nome di vittime ignare attraverso documenti falsi, polizze assicurative su alcuni veicoli intestati a persone con precedenti con la giustizia residenti nel napoletano.

Mezzi poi coinvolti in incidenti stradali, lo stesso veicolo veniva incidentato persino tre volte in un mese: risultato i denunciati, attraverso la truffa, sarebbero riusciti a incassare dall’assicurazione, per ogni incidente, in media circa 4 mila euro a testa.

Anche la compagnia assicurativa coinvolta, risultata parte lesa, ha presentato denuncia per truffa.