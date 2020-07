Quattro importanti riconoscimenti per l’agenzia di comunicazione Inside

Inside, agenzia di comunicazione, web marketing e digital strategies, con sedi a Ferrara e Milano, ha ottenuto 4 importanti riconoscimenti all’interno del Premio Agorà 2020.

Creato in Sicilia nel 1986 dal Club Dirigenti Marketingcon lo scopo di valorizzare ed incentivare la comunicazione pubblicitaria, il Premio Agorà, trentatréanni dopo, rappresenta un appuntamento unico nel panorama pubblicitario italiano dal momento che, oltre alle singole campagne, premia le agenzie che si distinguono per originalità, strategie e pianificazione.

In questa particolare edizione, il Club Dirigenti Marketing ha creato una piattaforma online per gestire il sistema di votazione delle campagne: la Commissione si è riunita in videoconferenza, superando tutte le difficoltà del periodo. In questo quadro, composto da 96 progetti presentati, Inside si aggiudica ben 4 premi:

Agorà d’Oro – Categoria Internet & Multimedia – Sezione Social Media – cliente Tuum per il progetto “Gioielli Tuum”

Agorà d’Oro – Categoria Immagine Coordinata – cliente Tamra – Marchio Sapori Del Deserto per il progetto “Sapori Del Deserto -Datteri Sauditi”

Agorà d’Argento – Categoria Immagine Aziendale – Sezione Food – cliente Tamra – Marchio Sapori Del Deserto per il progetto “Sapori Del Deserto -Datteri Sauditi”

Agorà d’Argento – Categoria Internet& Multimedia – Sezione Web Advertising – cliente Ortofix per il progetto “Juniortho”.

Soddisfazione è stata espressa da Luca Targa, Amministratore Unico e Responsabile Strategico di Inside, che dopo il recente riconoscimento IKA ha raggiunto questo ulteriore risultato: “Questi premi ci ripagano del tanto impegno profuso nel corso dell’ultimo anno. Uno in particolare, quello relativo alla campagna di Orthofix, ci tengo a dedicarlo alla memoria di Elisabeth Venturelli, manager dell’azienda cliente prematuramente scomparsa pochi mesi fa, lasciando un grande vuoto professionale e soprattutto umano.

Questi importanti riconoscimenti sono riconducibili a diversi settori, dalla cura dell’immagine, ai progetti di marketing digitale, dimostrando l’ampio raggio di competenza che contraddistingue la nostra realtà. Motivi per cui posso dire che ha vinto tutta Inside che, grazie alle dinamiche di integrazione interna, riesce a produrre progetti apprezzati non solo dai nostri committenti, ma anche dai professionisti della comunicazione con cui amiamo confrontarci”.

(Comunicato stampa)