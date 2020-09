Elezioni e referendum 2020, alle urne al tempo del covid: affluenza in calo nel ferrarese – VIDEO

Si sta votando da questa mattina alle 7 a Ferrara, in provincia, in particolare a Bondeno e Comacchio chiamate a scegliere il prossimo sindaco, ma anche tutta Italia per il referendum costituzionale e le amministrative.

Affluenza in calo ovunque, la pandemia ha sicuramente inciso su questi numeri.

Ecco come sta andando nel seggio all’interno della scuola De Pisis in viale Krasnodar a Ferrara.





Chiamati al voto, in totale, più di 270 mila ferraresi.

L’affluenza aggiornata a mezzogiorno nel ferrarese era del 15,15%, più alta della media nazionale che è al 12%. Un dato però più basso per Ferrara e provincia rispetto a quattro anni fa allo scorso referendum, quando però si votò a dicembre, e il ferrarese era la provincia italiana con l’affluenza più alta 27,12%, oggi lo ricordiamo è al 15,15%.

Per il Comune più popoloso della provincia, la città di Ferrara, l’affluenza alle 12 era del 15,77%, più alta rispetto alla media provinciale ma più bassa di Masi Torello che è il comune con il dato dell’affluenza più alto: 16%. Sarebbe Bondeno ma qui si vota anche per il sindaco. Per la città di Ferrara una percentuale quindi in calo rispetto all’ultimo referendum sulla riforma costituzionale Renzi-Boschi, quattro anni fa, alla stessa ora, quando a mezzogiorno aveva votato quasi il doppio degli aventi diritto, il 29,10%.

Elezioni amministrative, dati in calo anche qui per le affluenze.

A Comacchio, dove si sta scegliendo tra quattro candidati sindaco, alle 12 aveva votato il 13,40% degli aventi diritto. Alle ore 12 di tre anni fa, alle scorse comunali, il dato era più alto, il 18,77%.

Affluenza in calo anche a Bondeno che deve scegliere il prossimo primo cittadino tra quattro candidati, a mezzogiorno aveva votato quasi un bondenese avente diritto su cinque: il 19,33%. Alla stessa ora di cinque anni fa, alle scorse comunali, la media era del 24,28%, circa un bondenese avente diritto su quattro.

Prossimo aggiornamento sulle affluenze alle ore 19.

Si è tornati quindi alle urne, oggi e domani, dopo il rinvio causa emergenza coronavirus e si sta votando adottando tutte le precauzioni che ormai abbiamo imparato a conoscere. Qualche inevitabile coda e tempi di attesa ovviamente più lunghi fuori dai luoghi del voto. Ricordiamo che si potrà votare oggi fino alle ore 23 e dalle ore 7 alle 15 di domani.