Elezioni e referendum 2020, alle urne al tempo del covid: affluenza dimezzata nel ferrarese – VIDEO

Si sta votando da questa mattina alle 7 in città a Ferrara, in provincia, in particolare a Bondeno e Comacchio chiamate a scegliere il prossimo sindaco, ma si sta votando anche in tutta Italia per il referendum costituzionale, amministrative e regionali.

Affluenza in calo ovunque, la pandemia ha sicuramente inciso e anche il maggiore tempo a disposizione per votare (alle scorse amministrative e allo scorso referendum si votò in una giornata unica). Qualche coda e tempi di attesa ovviamente più lunghi fuori dai luoghi del voto.

L’affluenza, aggiornata alle ore 19, nel ferrarese era del 33,3%, più alta della media nazionale che è attorno al 30%.

Si vota domenica fino alle ore 23 e dalle ore 7 alle 15 di lunedì.



Ecco come è andata la mattinata nel seggio all’interno della scuola De Pisis in viale Krasnodar a Ferrara.

AFFLUENZA DIMEZZATA RISPETTO A REFERENDUM PRECEDENTE. E’ molto probabile che l’emergenza covid in cui stiamo vivendo abbia inciso sulle percentuali, da sottolineare poi che il voto di queste ore è spalmato su un giorno e mezzo, all’ultimo referendum e alle ultime comunali si votò in una giornata unica. Quindi dato più basso per Ferrara e provincia rispetto allo stesso dato di quattro anni fa allo scorso referendum, quando però si votò a dicembre e in epoca pre-covid, alla stessa ora nel ferrarese si registrò un’affluenza del 66,45%, oggi lo ricordiamo è al 33%.

Per il Comune più popoloso della provincia, la città di Ferrara, l’affluenza alle ore 19 era del 34,5%, più alta rispetto alla media provinciale ma più bassa di Masi Torello che è il comune con il dato dell’affluenza più alto: 37,5%. Sarebbe Bondeno ma qui si vota anche per il sindaco. Per la città di Ferrara una percentuale quindi in calo rispetto all’ultimo referendum sulla riforma costituzionale Renzi-Boschi, quattro anni fa, quando alla stessa ora aveva votato il 68,35% degli aventi diritto.

Amministrative, dati in calo anche qui per le affluenze.

A Comacchio, dove si sta scegliendo tra quattro candidati sindaco, alle 19 aveva votato il 29,68% degli aventi diritto. Alle ore 19 di tre anni fa, alle scorse comunali, il dato era più alto, 37,36%.

Affluenza in calo, ma con uno scarto più ridotto rispetto alle ore 12, anche a Bondeno che deve scegliere il prossimo primo cittadino tra quattro candidati, alle 19 aveva votato quasi un bondenese avente diritto su due: il 42,13%. Alla stessa ora di cinque anni fa, alle scorse comunali, la media era leggermente più alta, del 49,63%.