Referendum, Gianfranco Pasquino: “Votare no contro una riforma sbagliata” – VIDEO

Le ragioni del No al referendum sul taglio dei parlamentari sono state spiegate durante un incontro che si è tenuto martedì pomeriggio a spazio Factory Grisù a Ferrara

A rispondere alle domande arrivate dai giornalisti e dal pubblico presente è stato Gianfranco Pasquino, professore emerito dei scienze politiche all’università di Bologna, costituzionalista e politologo

L’incontro, organizzato dal Comitato del No, ha toccato diversi temi. A partire dalle posizioni dei partiti, come ad esempio il Partito Democratico che si è schierato ufficialmente per il Si