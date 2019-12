Regionali 2020: la lista +Europa per Bonaccini (con Psi e Pri) – VIDEO

Più Europa con i radicali, i socialisti ed i repubblicani a sostengo di Stefano Bonaccini alle prossime elezioni regionali. E’ questa la compagine politica che si è presentata durante una conferenza stampa a Ferrara, avente gli stessi intendimenti ed obbiettivi: la tutela dei diritti delle persone e un’attenzione alla salute dei bilanci delle istituzioni.

In lista quattro ferraresi, Cristina Sorio e Mario Zamorani per +Europa, Sauro Borea per il partito socialista e Renata Gagliani per il partito Repubblicano, il più antico in Italia, fondato nel 1895, mazziniano e di chiara matrice europeista