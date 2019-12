Regionali 2020, Simone Benini (M5S) lancia a Ferrara i 10 punti della sanità regionale – VIDEO

Simone Benini, candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Emilia Romagna, ha presentato sabato a Ferrara i dieci punti programmatici regionali sulla sanità, insieme ai candidati M5S della circoscrizione locale. «Non possiamo stare a guardare mentre si svende la sanità ai privati, mentre si accelerano le privatizzazioni e si esternalizzano i servizi.

“Stiamo correndo un grosso rischio e dobbiamo prenderne coscienza. Occorre mantenere la gestione della sanità emiliano-romagnola saldamente in mano pubblica e potenziare i servizi primari che tutelano e garantiscono i cittadini, a iniziare dal potenziamento dei Pronto Soccorso e dall’abbattimento delle liste d’attesa” ha spiegato Benini. “La politica deve avere la capacità di garantire una salute a misura di cittadino e la tutela e il rispetto del lavoro degli operatori”.

I candidati locali, Donatella Pasqualini, Gianluca Beccari e Barbara Virgili (Claudio Fochi non era presente per un impegno inderogabile) hanno poi toccato i temi importanti che riguardano l’ospedale di Cona e la situazione del ferrarese. «Il Pronto Soccorso di Cona è al collasso e va implementato il Sant’Anna in centro con un Punto Bianco per le urgenze differibili – hanno spiegato i candidati – va senza dubbio migliorata la viabilità intorno all’ospedale potenziando il trasporto pubblico da e per il nosocomio. Imprescindibile poi un piano di nuove assunzioni per il personale sanitario. E va assolutamente evitato l’ulteriore depotenziamento degli ospedali di Argenta, Cento e della struttura del Delta».

Il senatore M5S Giuseppe Pisani, medico e membro della Commissione Sanità del Senato, si è soffermato sul valore della manovra finanziaria dell’attuale governo che ha stanziato risorse per la sanità e il sociale pari a 7,5 miliardi per il prossimo triennio e il senatore M5S Marco Croatti ha sottolineato la continuità di impegno politico sul territorio che la figura di Benini garantisce.

I dieci punti programmatici regionali sulla sanità del M5S