Le dieci nuove sane abitudini per la fase post emergenza – VIDEO

L’assessore regionale alle Politiche per la salute Raffaele Donini ha presentato questa mattina un vademecum, relativo alle nuova sane abitudini da adottare per vivere in modo responsabile la fase post emergenza.

L’utilizzo delle mascherine, il rispetto del distanziamento, la consuetudine dell’igienizzazione. Sono alcune delle “Nuove sane abitudini” su cui punta la campagna di comunicazione della Regione Emilia-Romagna e del Sistema sanitario regionale, pensata e realizzata per garantire la salute dei cittadini nella fase post emergenza Covid-19, caratterizzata dalla ripresa delle attività sociali ed economiche.

La campagna, che dall’attuale partenza si svilupperà in due fasi fino a luglio, ha l’obiettivo di dare indicazioni e informazioni, ma anche di chiedere ai cittadini di continuare a mantenere i comportamenti, responsabili e corretti, adottati durante l’emergenza. Non più eccezioni, ma “nuove sane abitudini”, necessarie per evitare che azioni sbagliate possano portare a una ripresa dei contagi.

L’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, ha spiegato così la nuova comunicazione.