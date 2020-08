Restyling parcheggio Diamanti a Ferrara, sindaco Alan Fabbri: “Progettiamo la città del futuro”

E’ un parcheggio Diamanti profondamente rinnovato quello che ‘Ferrara Tua’ ha consegnato alla città. L’area sosta, con i suoi 192 posti in superficie e 184 in autorimessa, ha oggi un logo dedicato, che richiama la copertura di palazzo Diamanti, nuova cartellonistica, pannelli informativi con gigantografie di alcuni dei più begli scorci di Ferrara. E’ stata inoltre integrata e potenziata l’illuminazione, con particolari installazioni nel lato che collega via Arianuova con Porta Mare, installata una ampia pianta turistica della città con le indicazioni dei punti di interesse. Ai lati dell’area si sta facendo crescere il glicine con l’obiettivo di farlo sviluppare verso l’alto così da creare un ‘muro’ floreale che darà tono e colore al parcheggio. Una staccionata impedirà la crescita delle piante nei canali di scolo dell’acqua. L’investimento è stato di circa 40mila euro.

“Il progetto Ferrara Rinasce passa anche dall’attenzione alle opere, alle riqualificazioni, da una nuova comunicazione. Sono tasselli fondamentali per progettare la città del futuro”, dice il sindaco Alan Fabbri. Sul posto, questa mattina, per un sopralluogo è arrivato il presidente della Holding Ferrara Servizi Luca Cimarelli, con il direttore generale Fulvio Rossi.

Cimarelli ha annunciato che “i lavori continueranno”. In particolare si sta pensando a “un concorso di idee per coinvolgere giovani artisti ferraresi, ai quali affidare progetti per promuovere le bellezze e il marchio di Ferrara”. “Perché anche i parcheggi devono essere un biglietto da visita della città”.

Il profondo restyling di parcheggio Diamanti è parte di un nuovo progetto di marketing e comunicazione che coinvolgerà l’intero sistema delle aree sosta che fa capo a Ferrara Tua. Nel complesso i parcheggi, cosiddetti, in ‘struttura’, sono: il nuovo di Borgoricco, quelli del centro storico (Kennedy) e di San Guglielmo, in via Palestro. Anche gli ultimi due avranno presto loghi dedicati, cartellonistica coordinata, nuovi allestimenti, nuove indicazioni e nuovi punti informativi

