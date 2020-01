Riflettori accesi sulla 30esima edizione della ‘Befana dello Sport’. Su Telestense alle 21.00 – VIDEO

Sarà la 30.a edizione quella che si svolgerà lunedì 6 gennaio 2020 al Palasport di piazzale Atleti Azzurri d’Italia, a Ferrara, con ritorno alla versione pomeridiana e inizio alle 16 (alle 14.30 verranno aperti i cancelli del palazzetto). La manifestazione andrà in onda su Telestense, lunedì 6 gennaio, alle ore 21

I motori, anche se non sappiamo se la sua scopa volante ne sia provvista, della “Befana dello Sport”, sono già caldissimi per l’edizione 2020 della manifestazione che, dal 1990, è l’Epifania degli sportivi ferraresi. Una festa che fa bene alle associazioni sportive e che negli anni ha fatto del bene a tanti, con il ricavato dell’ingresso, ad offerta libera, devoluto in beneficenza.

30 anni di progetti sostenuti, 30 di squadre che mostrano il loro lato più bello, con le prime squadre assieme alle giovanili, con l’attività tradizionale mescolata a quella inclusiva, con i campioni mano nella mano con chi sogna di esserlo… e negli anni seguenti spesso ci è riuscito, come 4 Campionissimi che quest’anno vedremo impegnati nelle Olimpiadi di Tokyo e che si sono per la prima volta presentanti al pubblico proprio “calpestando” il parquet del Palasport durante la Befana dello Sport!

Tante le associazioni, sportive e non solo, che hanno già aderito e tante che continuano a farlo, perché la Befana accoglie tutti e lavora fino all’ultimo, per tutte le feste, per essere sempre nuova e coinvolgente.

La manifestazione è promossa dal Comune di Ferrara, organizzata dal CONI Point di Ferrara, assieme a Lo Specchio ODV e con il patrocinio del CONI Emilia-Romagna, CIP Emilia-Romagna, Panathlon Club Ferrara, Ass. Azzurri d’Italia di Ferrara e AVIS Provinciale e Comunale di Ferrara, e il supporto organizzativo di Vola nel Cuore onlus.

Saranno assicurati, come di consueto, divertimento e spettacolo per grandi e piccoli. Si presenteranno al pubblico del Palasport gli atleti dei maggiori gruppi sportivi ferraresi che hanno deciso di aderire alla manifestazione. Ci saranno inoltre 6 momenti di spettacolo, realizzati dai ballerini della asd Easy Dance, dai pattinatori di asd Pattinatori Estensi e asd Pattinaggio Il Quadrifoglio, dai ginnasti della asd Associazione Ginnastica Estense O.Putinati e asd Palestra Ginnastica Ferrara, dai karateki delle asd Carlini Team Karate Ferrara e asd Karate Shotokan Ferrara. Dopo il successo dello scorso anno verranno riproposti “i giochi”, sottoforma di sfida tra le associazioni sportive e si svolgerà nuovamente la riuscitissima sfilata delle befane, proposte dalle stesse squadre, ma con una novità tutta da scoprire.

Tutti i piccoli partecipanti alla “Befana dello sport” riceveranno l’immancabile calza di dolciumi (offerta quest’anno da “Occhio X Occhio” e “Tper”) e all’ingresso troveranno i banchetti promozionali allestiti delle associazioni sportive, che potranno così informare sulla loro attività e offrire gadget. Tra questi spazio anche ai partner sportivi dell’evento, CONI – PANATHLON – AZZURRI D’ITALIA, che faranno nuovamente sognare “a cinque cerchi” il pubblico, e non poteva non essere così visto che le Olimpiadi si avvicinano, dandogli la possibilità di toccare con mano ed essere fotografati con la Torcia Olimpica, viaggiando con la fantasia verso futuri Giochi, sperando di esserci, come spettatori o, meglio ancora, come protagonisti.

LA BENEFICENZA a favore del “Diritto allo Sport” per tutti L’ingresso sarà ad offerta libera e parte del ricavato sarà destinato in beneficenza, come fin dalla prima edizione. Questo ha portato ad una raccolta che dal 1990 ad oggi è di oltre 140mila euro. All’ingresso per gestire queste operazioni, ci si avvarrà, come da diversi anni, dei ragazzi della associazione di volontariato Lo Specchio ODV, che si occupa dell’inserimento lavorativo di ragazzi con disabilità.

TORNA RINNOVATA la “Befana all’incontrario”: sarà LETTERARIA! Ai piccoli partecipanti verrà chiesto di portare con sé un libro, nuovo o non più utilizzato (in buono stato di conservazione), per dare vita ad una grande operazione di “Befana all’incontrario”; la gestione sarà curata da Vola nel Cuore onlus che ridistribuirà al meglio i volumi recuperati per realizzare progetti specifici di avvio alla lettura.

LOTTERIA La Befana dello Sport è inserita nel calendario eventi di “Capodanno a Ferrara” e “Natale è in Centro a Ferrara”; in questo modo anche le varie associazioni sportive partecipanti all’evento hanno potuto partecipare alla vendita dei biglietti della Lotteria di Ferrara di Agire Sociale, il cui ricavato in parte viene trattenuto dalle associazioni stesse per la loro attività istituzionale. L’estrazione degli importanti premi si svolgerà domenica 6 gennaio 2019 alle 18.30, presso il Fideuram Christmas Village in Piazza Trento e Trieste a Ferrara e verrà data comunicazione sui principali media cittadini e sulla pagina FB del CONI POINT di Ferrara.

La Befana dello Sport è sbarcata sui social con una pagina Facebook, permettono a tutti di tenersi aggiornati sulle novità della manifestazione e di poter consultare le foto delle edizioni passate. Sui social consigliamo di usare gli hashtag #befanadellosport e #ilovebefana per contrassegnare le vostre foto e i vostri contenuti.