RIPARTE IL CAMPIONATO, TORNANO SPAL E LUNEDI’ SPORT

Alla vigilia della gara con il Cagliari, tradizionale appuntamento alle 21.00

Dopo i quattro recuperi, il campionato di serie A riparte per il rush finale che porterà all’assegnazione di scudetto, posti nelle coppe europeo e decreterà le tre retrocessioni. Il ritorno in campo della Spal sarà martedì quando al Mazza arriverà il Cagliari reduce dalla sconfitta, 2 a 1, nel recupero di sabato, sul campo del Verona. E proprio alla vigilia della sfida dela squadra di Di Biagio con quella di Zenga, torna, sui canali di Telestense, Lunedì Sport. L’appuntamento è come sempre alle ore 21.00.