Roberto Pazzi presenta “Un giorno senza sera” domani all’IBS , ore 18

Sabato 15 febbraio, alle ore 18.00 Roberto Pazzi presenta alla libreria IBS, IL Libraccio, il suo libro di poesie ” Un giorno senza sera”- edito da La Nave di Teseo – antologia di cinquant’anni di scrittura poetica dell’autore, che dialogherà con il critico letterario, scrittore e docente di Letteratura all’Università di Bologna, Alberto Bertoni.

“Un giorno senza sera”, libro uscito da poco più di un mese nelle librerie, che nel sottotitolo si presenta come “Antologia personale di poesia 1966-2019” è infatti una raccolta di testi poetici che rappresentano una sorta di autoritratto in versi dell’autore, che conferma, pur nella varietà dei temi, un linguaggio poetico unico e riconoscibile, che sfugge al dominio delle mode per incontrare con autenticità il lettore.