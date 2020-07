S.Anna, le figurine di “Amici Cucciolotti” regalate ai reparti pediatrici da Enpa

L’ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali, ha dato il via in tantissime città d’Italia alla grande iniziativa solidale “BAMBINI FELICI” fortemente voluta e ideata dall’editore Dario Pizzardi che ha deciso di regalare decine di migliaia di album “Amici Cucciolotti” e milioni di bustine di figurine ai bambini delle famiglie in difficoltà.

L’iniziativa è coordinata a livello territoriale dai volontari della sezione di Ferrara dell’Ente Nazionale Protezione Animali, che fin dal 2007 beneficia del sostegno di “Amici Cucciolotti”, in collaborazione con il “Coordinamento Associazioni Volontariato della Protezione Civile di Ferrara”.

E giovedì 16 luglio 2020, presso l’Area Accoglienza dell’Ospedale di Cona gli album di figurine sono stati anche donati ai bimbi della Pediatria, Chirurgia Pediatrica, Oncoematologia Pediatrica e Pronto Soccorso Pediatrico. Alla consegna erano presenti: Melissa Teodorini, Dirigente Medico della Direzione delle Professioni Sanitarie del Sant’Anna, Marco Sandri, Dirigente Medico della Direzione Medica di Presidio del Sant’Anna, Rita Maricchio, Dirigente Area Comunicazione del Sant’Anna, Franca Mazzini, Coordinatrice infermieristica dei reparti di Pediatria, Chirurgia Pediatrica e Oncoematologia Pediatrica del Sant’Anna, Nicolò Cristofori, Presidente AVPC (Associazione Volontari Protezione Civile) Ferrara e Presidente capo fila dell’Associazione Terre Estensi; Ugo Pazi, Presidente “Rescue Alpha Dogs” Ferrara, cinofilia da soccorso del coordinamento di Protezione Civile di Ferrara, Giovanni Checchi, Presidente ENPA Ferrara e caponucleo delle guardie zoofile di ENPA Ferrara e Salvatore Di Natale Vice Presidente ENPA Ferrara e vice capo nucleo guardie zoofile di Ferrara.

Ogni anno i volontari Enpa sensibilizzano grandi e piccini al rispetto degli animali e dell’ambiente attraverso gli album e i suoi contenuti educativi. In questi anni il valore complessivo delle donazioni di Pizzardi Editore per iniziative in difesa degli animali, dell’ambiente e per sostenere progetti sociali rivolti ai bambini ha raggiunto la cifra di 5 milioni di euro. Sulle pagine e sulle figurine degli Album “Amici Cucciolotti”, infatti, i bambini trovano tanti stimoli divertenti ma imparano anche molte informazioni sugli animali e sulle problematiche ambientali diventando i protagonisti di un processo di cambiamento, verso un mondo migliore e più “cucciolotto”, che inizia dai piccoli gesti quotidiani. L’album risulta quindi essere un appassionante strumento ludico-didattico che coinvolge i bambini e che in questo periodo durante il quale non possono frequentare la scuola fornisce loro l’occasione di imparare qualcosa di nuovo.

ENPA è a Ferrara un punto di riferimento per la salvaguardia del mondo animale e per tutela del patrimonio zootecnico in ambito provinciale. Si occupa di: recupero animali feriti sul territorio; ricerca di animali dispersi; controllo sulle modalità di detenzione degli animali; collaborazione con le forze dell’ordine