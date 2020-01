S.P.A.L.: fatta per Bonifazi e Iago Falque

Si confida a breve nell’annuncio ufficiale

La S.P.A.L. ha raggiunto l’accordo con il Torino per il trasferimento a Ferrara di Iago Falque e Kevin Bonifazi. Doppio inserimento che garantisce un ottimo salto di qualità alla formazione di Semplici, in difesa e in attacco, che abbinati a quello di Dabo, migliore in occasione del match di Coppa con il Milan, inducono ad un certo ottimismo in vista della corsa salvezza. Era stato richiesto alla società un rinforzo per reparto, sollecitazione a cui è arrivato riscontro indubbiamente molto positivo. L’intesa tra le proprietà è raggiunto, in casa Spal ora si lavora per raggiungere l’accordo con i due giocatori. Pare non esistano difficoltà con Bonifazi, leggermente più difficile trovare il punto di intesa con Iago Falque.