Il saluto a Ferrara da Sanremo di Albano e del maestro Peppe Vessicchio

Ha preso il via la settantesima edizione del Festival di Sanremo, un evento musicale che ha interessato l’Italia intera.

Non sono presenti in gara artisti ferraresi, ma la città estense è stata al centro di una intervista realizzata ad Albano – ospite della prima serata – dalla conduttrice Laura Sottili di Radio International, in cui si è sottolineato il rapporto con la città.

Tra i tanti artisti presenti a Sanremo, una figura acclamata è anche quella del Maestro Peppe Vessicchio, direttore d’orchestra tornato sul palco dell’Ariston.