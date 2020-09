Samuel dei Subsonica incanta il pubblico del Ferrara Summer Festival

Grande successo ieri sera per Samuel dei Subsonica che si è esibito al Ferrara Summer Festival. L’evento si è svolto come sempre in Piazza Trento Trieste di fronte ad un pubblico numeroso, che ha ballato rimanendo seduto.

Samuel fa parte delle iniziative che il Summer Festival ha portato sul Listone: da Elisa (il cui secondo concerto verrà recuperato martedì 29 settembre) al Music Film di venerdì 25, dal TEDx che si terrà domenica 27, fino ad altri appuntamenti che si sono alternati in una settimana, in parte funestata dal maltempo.