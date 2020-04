Anziano caduto in casa: salvato da vigili del fuoco e carabinieri

Un anziano caduto in casa salvato dai vigili del fuoco e dai carabinieri.

E’ successo questa mattina alle 11 in via Peschereccia a San Bartolomeo, frazione di Ferrara, dove i vicini di casa non avevano notizie del 76enne da due giorni, vicini che hanno chiamato i militari subito intervenuti.

L’uomo è stato trovato incastrato sotto il tavolo della cucina dove era caduto senza poi riuscire più ad alzarsi.

Intervenuti i sanitari del 118 che hanno accompagnato il 76enne in ospedale e, secondo i carabinieri, non sarebbe in pericolo di vita.