SAN LUCA: arriva un’altra vittoria

AMA S. MARTINO IN RIO – PALLAVOLO FERRARA 2MD SISTEMI 0 – 3

Pallavolo Ferrara 2MD Sistemi sbanca la “Bombonera”; Benedetta “Bibi” Azzi e compagne si impongono con grande autorità in quel di San Martino in Rio nella dodicesima giornata del campionato di serie C girone B, grazie ad una prestazione solida che segna la quarta vittoria consecutiva per una classifica che comincia a farsi interessante.

Coach Enrico Menini nella “torcida” reggiana si affida ad Elena “Pigio” D’Iseppi e Sara Ingrosso schiacciatori, Elisa Moda e Sara Piergentili centrali, capitan Benedetta “Bibi” Azzi e Gaia Bonora palleggiatore e opposto, Ilaria Pegorari libero, pronte a dare il proprio contributo Giorgia Sant, Sara Modonesi, Alessandra Miscione, Cristina Amianti in recupero e Alice Mattioli disponibile solo per il “giro” in seconda linea.

Pronti via ed è subito Pallavolo Ferrara a dettare i ritmi di gioco; bene la correlazione muro-difesa che manda a punti immediatamente Elena D’Iseppi ed Elisa Moda ed altrettanto bene il servizio, soprattutto quello di Sara Piergentili che dai nove metri non lascia scampo alla traballante ricezione di casa che incassa un break da tagliare le gambe, per il 6-14, suggellato dal delizioso pallonetto di Sara Ingrosso e dal “primo tempo” dell’esperta centrale di Taglio di Po. Le ragazze di coach Cervi provano a reagire, trascinate dall’efficace servizio del proprio capitano, ma è ancora la ricezione di casa a tradire le aspettative sulle bordate dai nove metri sempre di Piergentili a staccare il biglietto del vantaggio, rafforzato dalla rigiocata sulle mani out del muro reggiano da parte di Gaia Bonora per il 19-24, anticipazione del fischio arbitrale del 19-25: Ama San Martino in Rio 0 – 2MD Sistemi 1.

Avvio più equilibrato nel secondo parziale con le padrone di casa supportate da una “Bombonera” stracolma di pubblico a scandire ritmicamente ogni azione e Ferrara leggermente contratta sui fondamentali di seconda linea, specialmente la ricezione, a rincorrere di una lunghezza. Break per l’Ama, sempre sul servizio di capitan Marta Garcia, con la panchina ospite a chiamare time-out prima e l’avvicendamento di Sara Modonesi con Ilaria Pegorari poi, a cercare di arginare l’allungo delle padrone di casa che trovano anche fiducia e punti in fase rigiocata. Sul 14-10 rientro in campo dopo più di un mese di assenza di Cristina Amianti per Sara Ingrosso a variare i colpi d’attacco sotto rete ed è la stessa esterna trevigiana, dai nove metri, a mettere sotto pressione la ricezione grigio-nera fino al sorpasso 16-15 sulle bordate di “Pigio” D’Iseppi. Cambio palla per San Martino in Rio sulla bella staffilata di Chika Akpuchukwu, ma è di nuovo dal servizio che arrivano i punti per Ferrara, questa volta è Elisa Moda che manda in confusione la linea dei ricevitori avversari per il vantaggio del 16-19, presto accorciato sull’attacco e sul successivo errore di costruzione che obbliga al time out il tecnico ferrarese sul 18-19. Al rientro diagonale abbondantemente fuori misura dell’esterna reggiana e grande difesa direttamente a punto di Sara Modonesi sulla parallela rabbiosa dell’opposto di casa per il mini break 18-21, trasformato nel massimo vantaggio 18-24, prima dal muro punto di Piergentili su Akpuchukwu poi dalle cannonate di Elena D’Iseppi a sciorinare diagonale e parallela preludio all’errore al servizio dell’Ama per il 20-25 del doppio vantaggio: San Martino in Rio 0 – Ferrara 2.

Cambio campo delle ragazze di coach Menini tra gli insulti impronunciabili di parte della tifoseria di casa a squalificare un luogo, invece, così ricco di storia pallavolistica e le stesse “rosso-blu”, senza nessun timore, a premere subito sull’acceleratore con Sara Ingrosso, rientrata, a martellare con il servizio e Benedetta “Bibi” Azzi a distribuire con il telecomando le rigiocate a tutti i suoi terminali. Ora Pallavolo Ferrara gioca con il pilota automatico inserito; D’Iseppi e Gaia Bonora a far valere potenza e muscoli, Elisa Moda a variare attacchi e combinazioni lungo tutta la rete, Sara Piergentili a “sporcare” palloni importanti, Sara Ingrosso e Sara Modonesi a fare ordine in seconda linea per un parziale che non lascia speranze 11-23. Timida reazione delle padrone di casa su un fisiologico calo di concentrazione delle ferraresi che mandano sul parquet Pegorari per Modonesi e Aminati per Ingrosso e combinazione sontuosa Azzi-Moda a chiudere set e match 17-25: Ama San Martino in Rio 0 – Pallavolo Ferrara 2MD Sistemi 3, la “Bombonera” è espugnata.

Soddisfatto coach Enrico Menini: “Grande prova di maturità e carattere da parte delle ragazze che non si sono fatte condizionare dalle circostanze e dal clima, merito di una prestazione solida e di squadra. Continuiamo a lavorare e a crescere, abbiamo ancora ampi margini di miglioramento.”