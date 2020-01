SAN SEVERO – FELI PHARMA 81 -77

SAN SEVERO: Spanghero 10, Demps 20, Saccaggi, Italiano 1, Ogide 24, Maspero, Mortellaro 7, Antelli 3, Di Donato 16, Angelucci, Petrushevski, Magnolia.

FELI PHARMA: Panni 2, Wiggs 29, Ebeling 7, Baldasserre 11, Fantoni 6, Campbell 14, Vencato 6, Beretta 2, Buffo, Balducci.

Seconda sconfitta consecutiva, per il Kleb, che dopo essersi arreso domenica scorsa in casa a Forlì, viene sconfitto anche dal fanalino di coda San Severo. Partita costantemente all’inseguimento dei padroni di casa che hanno condotto per tutto il match. Inseguimento che avrebbe potuto concretizzarsi a dieci secondi dal termine, quando, sotto di due punti, capitan Fantoni ha sprecato il possibile aggancio fallendo i due tiri liberi del pareggio. Non è stata sufficiente l’ottima prestazione di Wiggs, autore di 29 e 7 rimbalzi. Per il Kleb immediata occasione per rifarsi, mercoledì prossimo, quando nel turno infrasettimanale affronterà fra le mura amiche Piacenza dell’ex Mike Hall.