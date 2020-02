A San Valentino, arriva la Rosa dell’ANT

“Il 14 Febbraio doniamo un sorriso. Scegli il regalo solidale con ANT, un doppio regalo”. Questo è l’appello di Franca Arca, delegata ANT a Ferrara. In occasione del Giorno degli Innamorati, la Delegazione di Ferrara aspetta tutti nel mattino di venerdì 14 presso il Centro Salute Donna di via Boschetto, l’ingresso 2 dell’Ospedale di Cona, l’Interspar di via Pomposa, la Coop Nuovo Doro di via Modena e la Cittadella della salute S. Rocco, in prossimità del dip. di Oculistica.

Ai banchetti ANT verranno offerte splendide rose rosse, confezionate dalle instancabili volontarie.

Prosegue Franca Arca: “Anche nel Giorno degli Innamorati continua la raccolta fondi di ANT a sostegno dell’assistenza gratuita agli ammalati di tumore. Regaliamo con il cuore. Ringrazio i nostri volontari, presenti e preziosissimi nella raccolta fondi a sostegno della nostra attività solidale. Grazie a chi sceglie ANT e regala la solidarietà”.

ANT dal 1987 infatti assiste con cure gratuite e specializzate al proprio domicilio chi soffre di tumore ed abita sul territorio cittadino e provinciale.