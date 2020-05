SPAL: un barlume di normalità

Comunicato il programma degli allenamenti della settimana

Dopo l’autorizzazione alle sedute di gruppo ed in attesa di conoscere l’esito dell’incontro tra le componenti del calcio e il ministro Spadafora, in programma nel tardo pomeriggio di giovedì, da cui emergerà, come da alcuni giorni tiene puntualizzare lo stesso responsabile del dicastero dello sport, “se, quando e come, il campionato potrà riprendere”, in casa Spal inizia a far capolino un po’ di normalità. Dopo il primo allenamento di squadra di lunedì pomeriggio, cui ha fatto seguito quello della mattinata di martedì, la società ha infatti comunicato il programma settimanale, che prevede, fino a sabato, un appuntamento quotidiano, alle 9.00, con attività a porte chiuse e nel rigoroso rispetto del protocollo.