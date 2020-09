Scuola e Università, si riparte. Come? L’incontro di lunedì sera a Ponte in festa – VIDEO

Quattro rappresentanti del mondo della formazione scolastica e universitaria ferrarese lunedì sera a Ponte in Festa, hanno illustrato, alla presenza di un pubblico interessato e debitamente contingentato, le novità della ripartenza e i problemi che si pongono alle scuole e all’Università di Ferrara in questa vigilia di nuovo anno scolastico, complicato dall’emergenza Covid.

Il prof. Alberto Cavazzini, Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche dell’Università di Ferrara, il prof. Roberto Giovannetti, dirigente scolastico del Liceo Scientifico Roiti, la prof.ssa Lia Bazzanini dal 1° settembre Dirigente del Liceo Carducci, la professoressa Cristina Corazzari neo dirigente dell’Istituto Comprensivo di Pontelagoscuro Barco, Cosmè Tura, si sono confrontati sulle nuove modalità di ritorno alle lezioni in presenza e sulla didattica a distanza e integrata. L’incontro è stato condotto da Dalia Bighinati.

Per la comunità di Pontelagoscuro, rappresentata da Paolo Paoli presidente di Vivere insieme, Un’occasione per la comunità di Pontelagoscuro, di salutare la prof.ssa Bazzanini, per otto anni preside del Cosmè Tura.