Sfilata “Moda Danza e Acconciatura”: donazione CNA a Croce Rossa e Protezione Civile

La sfilata Moda Danza e Acconciatura andata in scena anche quest’anno ai Trepponti di Comacchio non è solo eleganza, bellezza e stile. È anche concreta solidarietà: per questo Giordano Conti, storico patron della serata, ha versato una parte del ricavato della manifestazione alla Protezione civile di Comacchio e alla Croce Rossa Italiana sede di Ferrara: le due importanti realtà hanno ricevuto ciascuna un bonifico da 250 euro a sostegno della propria attività, che nel periodo più pesante dell’emergenza Covid si è dimostrata di vitale importanza.

“E’ un evento che ha ormai una lunga tradizione alle spalle – spiega Giordano Conti, Presidente di ANAM e di CNA Area Delta – in cui bellezza e solidarietà marciano insieme. Quest’anno, dopo l’emergenza Covid, riproporre la serata in piena sicurezza ha significato lanciare un forte segnale, testimoniare la voglia di ripartire di questo territorio”.

La sfilata “Moda Danza Acconciatura” è organizzata ogni anno dall’ANAM (Accademia nazionale Acconciatori Misti) in collaborazione con la CNA di Ferrara e con la sede CNA del Delta. Quest’anno il numero degli spettatori presenti è stato notevolmente ridotto nel rispetto delle normative contro la diffusione del contagio – erano solo 175 – ma la sfilata è stata diffusa anche via Facebook ottenendo oltre 12mila visualizzazioni.

“La serata, perfettamente riuscita, ha dimostrato che le imprese sono in grado di operare in perfetta sicurezza e che vogliono ricominciare a lavorare per rilanciare le attività economiche e il territorio – spiega il Presidente di CNA Ferrara Davide Bellotti – Per questo l’associazione anche quest’anno ha sostenuto attivamente l’organizzazione della serata”.

L’organizzazione della sfilata – presentata da Vittoria Tomasi e Alessandro Bini – è stata curata da Giordano Conti insieme a Saverio Rizzetto, storico fotografo del Delta, e a Gaetano Federici per le modelle. La regia è stata curata da Elena Malanchini, presidente di CNA Benessere e Sanità; le acconciature delle modelle sono state curate dai parrucchieri ANAM. Tra i momenti di spettacolo non va dimenticato il contributo della Scuola di Ballo di Louise Gard, la cantante Iskra Menarini e la violinista Ilaria Coratti.

Qualificato anche il gruppo delle imprese che hanno sfilato.