FI: Sgarbi chiude la campagna elettorale a Ferrara – VIDEO

Il candidato capolista di Forza Italia alle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna, Vittorio Sgarbi, ha chiuso la sua campagna elettorale a Ferrara questo pomeriggio in piazza Trento Trieste.

Per Sgarbi, secondo i suoi sondaggi, il centro-destra sarebbe avanti rispetto agli avversari.

Il candidato poi, prima del comizio, ha incontrato Sergio Echamanov, la sardina ferrarese balzata agli onori delle cronache per un post di Matteo Salvini su un suo intervento sul palco del movimento. Echamanov era in piazza per ascoltare Sgarbi che ha sempre attaccato le sardine.

Ma il candidato di Forza Italia ha toccato diverse tematiche, scherzando anche sul voto disgiunto di cui ha dato una sua interpretazione