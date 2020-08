Si insedia l’organismo per la pianificazione urbanistica del Comune di Ferrara

Ferrara progetta il suo futuro. Lo fa con il contributo di tutti.

Si è insediato oggi, infatti, l’ufficio di Piano del Comune, che racchiude le competenze per pianificare lo sviluppo della città.

A promuoverlo è l’assessore Andrea Maggi: “E’ l’inizio di un percorso condiviso – annuncia – che sarà aperto al prezioso contributo di cittadini, associazioni, professionisti”. “Affronteremo – anticipa l’assessore – molti dei temi fino ad oggi rimasti in sospeso e delle questioni rimaste per anni in stand by. Due esempi su tutti: l’area della caserma e la cittadella della salute. Spazi che intendiamo restituire alla città”.

L’ufficio di piano avrà il compito di concorrere alla formazione del Piano urbanistico generale (che sostituirà tutti gli strumenti urbanistici precedenti) e – dopo l’approvazione del piano – ne gestirà l’attuazione. “Possiamo contare – conclude l’assessore – anche sulle grandi competenze tecniche che esprime il Comune, che intendiamo valorizzare e mettere a frutto”.

