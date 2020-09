Saletti nuovo sindaco Bondeno: “Premiata gestione emergenza covid” – INTERVISTA

Simone Saletti è stato eletto sindaco di Bondeno

Già assessore nelle amministrazioni guidate da Alan Fabbri e Davide Bergamini il nuovo sindaco è sostenuto anche da Fratelli d’Itali: 4501 voti raccolti, quasi il 60% dei consensi.

“Sto lavorando nel segno della continuità ed in giunta arriveranno ‘figure’ che vogliono lavorare per il nostro territorio – ha detto Saletti che ha ribadito di essere stato scelto dai bondenesi anche per come ha gestito (nel periodo di sindaco facente funzioni) il lockdown e l’emergenza covid”.