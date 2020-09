Elezioni a Bondeno 2020: candidati sindaco a confronto – VIDEO

I bondenesi sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco. Al voto alle prossime elezioni amministrative di domenica e lunedì, 20 e 21 settembre, in lizza ci sono quattro candidati.

Per il centro-sinistra l’ex segretario del Partito Democratico, Tommaso Corradi, 27 anni. Alla sua prima esperienza politica invece Salvatore Patti, di origini siciliane, 60 anni e a Bondeno da 31, si candida per la “Federazione popolo sovrano”. In corsa per il centro-destra c’è il vicesindaco uscente Simone Saletti, 43 anni, nell’amministrazione da tre mandati. Infine Davide Verri, 56 anni, già sindaco per due mandati a Bondeno agli inizi del 2000.

Quattro candidati protagonisti ieri sera in diretta streaming per conoscere e far conoscere programmi, proposte, progetti, per i cittadini e le imprese. Una serata organizzata da Cna Ferrara e da Cna Alto ferrarese, che si è aperta con un saluto della Presidente di Cna Alto Ferrarese Raffaella Toselli, e con un intervento di apertura di Nicola d’Andrea, portavoce della Cna di Bondeno, e chiusa dal presidente provinciale, Davide Bellotti.

Ma sentiamo cosa ha spinto gli aspiranti primi cittadini a candidarsi.