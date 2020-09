SPAL: alle 18.00 la presentazione del settore femminile

Allo stadio Mazza la passerella di tutte le squadre dall’Accademia all’Under 10



Giovedì 10 settembre dalle ore 18.00, lo Stadio “Paolo Mazza” di Ferrara ospiterà SPAL Women MEET UP serata dedicata al Settore Femminile biancazzurro che presenterà ufficialmente la nuova stagione sportiva.

Ogni formazione biancazzurra affiancata dai rispettivi staff tecnici, da Accademia SPAL Femminile, passando per Under 19, Under 17, Under 15, fino alle atlete più piccole di Under 12 e Under 10, sfilerà in campo sotto gli occhi e gli applausi di dirigenti e genitori.

All’incontro, saranno presenti i vertici societari: il presidente Walter Mattioli e il direttore generale Andrea Gazzoli che interverranno al termine della sfilata.

La partecipazione all’evento è aperta a tutte le bambine e ragazze accompagnate da genitori, parenti o amici che vorranno iniziare ad avvicinarsi al mondo del calcio femminile, in particolare con la famiglia biancazzurra.

Per prendere parte a S.P.A.L. Woman MEET UP è possibile inviare una mail d’accreditamento a [email protected] con all’interno i dati dei partecipanti oppure chiamare il numero 0532-067233 per avere maggiori dettagli.