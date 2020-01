SPAL: Semplici non nasconde l’importanza dello “spareggio” con il Verona

Hellas squadra rivelazione, ma non imbattibile

Per continuare ad alimentare il sogno salvezza la Spal deve assolutamente ripetere, almeno sul piano del risultato, la gara di Torino. A questo punto è inutile pensare al gioco, ciò che importa sono esclusivamente i tre punti. Il Verona, anche se oggi precede i biancoazzurri di sette lunghezze e deve recuperare la gara all’Olimpico con la Lazio, è da considerarsi avversario alla portata, anche perchè in trasferta ha già subito quattro sconfitte e nelle ultime tre giornate ha conqistato solo un pareggio, quello del rocambolesco 3 a 3 con i granata, al termine di una rimonta che però evidenzia il carattere di un gruppo che rispecchia quello del suo tecnico, che ha avuto un ruolo determinante nella composizione del suo gruppo. La Spal non può assolutamente lasciarsi sfuggire l’occasione di conquistare il primo successo con una squadra che è possibile alla lunga possa nuovamente ritrovarsi invischiata nella lotta per non retrocedere. “Sarà una gara durissima, non dico determinante, ma importantissima, -ha affermato Semplici alla vigilia del confronto con gli scaligeri- partita da vincere a tutti i costi. Affronteremo un avversario che fino ad oggi ha fatto molto bene, che ha dato filo da torcere anche alle prime della classe. Gara di estrema importanza anche per il Verona. Una loro sconfitta aprirebbe rimettere in discussione tutto quanto hanno fatto di buono in questa prima parte della stagione. Dobbiamo proseguire sulla strada imboccata a Torino, con quella determinazione e quello spirito che ci hanno consentito di capovolgere il risultato”. -E’ partita la kermesse del mercato e da più parti viene data per certa la partenza di Kurtic… “Il giocatore è a disposizione, in settimana si è allenato con impegno, spetterà me decidere se schierarlo, ma solo per questioni tecniche. Per me è un giocatore della Spal. Altri discorsi competono alla società”. -Vedremo in campo Di Francesco sin dall’inizio?- “E’ in condizione di affrontare i 90’, vedremo… A me la squadra di Torino è piaciuto per tanti aspetti. L’importante -ha concluso il tecnico della Spal- è che vedo un gruppo compatto e sempre stato convinto, come il sottoscritto, di riuscire anche quest’anno, di poter portare a termine un’impresa”.

Reca, che dovrebbe rientrare a Firenze, D’Alessandro e Fares a parte, tutti disponibili. Spal che quindi dovrebbe presentarsi con Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Cionek, Kurtic, Missiroli, Valoti, Strefezza; Petagna, Di Francesco. Juric che deve far fronte all’asdennza per squalifica di Amrabat, uno dei giocatori più importanti nella sua scacchiera, oltre agli infortunati Empereur, Bessa, Di Carmine, Saicedo e Tupta, dovrebbe rispondere con Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Pessina, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski. Fischio di inizio alle ore 15.00 di Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, con alla VAR la coppia Nasca-Mondin. Radiocronaca diretta su Radio International. Venduti 4.925 biglietti, di cui 1.280 per il settore ospiti.