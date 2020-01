SPAL a Firenze per ripetere a Torino

Senza farsi distrarre dal mercato e cercare scusanti per le assenze

La Spal va a Firenze cercando di dimenticare la scoppola rimediata con il Verona, puntando a far leva sulle speranze maturate grazie alla vittoria sul Torino. Non sarà facile ripetere l’impresa con i granata. Non mancano infatti i problemi in casa biancoazzurra. Difficile non sentire il peso della squalifica dell’ex Tomovic, dell’addio a Kurtic e ad un mercato che, oltre alla partenza di Moncini, ha per ora portato solo l’arrivo di Dabo che però non è ancora disponibile, probabilmente perchè a Firenze hanno voluto evitare di concedere un vantaggio alla squadra che confida proprio sulla voglia di riscatto del gocatore sul quale invece Iachini evidemente non crede. Sul fronte opposto una Fiorentina vera delusione di questo inizio di stagione che nelle ultime otto gare ha conquistato appena tre punti, frutto di altrettanti pareggi. “Conosciamo tutti però il valore dei nostri avversari, partiti con ben altri obiettivi rispetto ai nostri, anche se non stanno attraversando un momento felice -ha tenuto precisare Leonardo Semplici, alla vigilia della trasferta nella sua città- Dobbiamo avere una reazione dopo la sconfitta con il Verona, quando abbiamo dato l’impressione essere meno determinati dei nostri avversari, che però ricordiamoci hanno messo in difficoltà tante squadre, anche di alta classifica. Dobbiamo ripetere Torino”. -Non c’è più Kurtic- “Voglio ringraziarlo per il suo apporto in questi anni, importante per noi anche in questa stagione. Con la sua cessione possiamo arrivare a giocatori utili per noi, che abbiano gli stimoli giusti, come dice il presidente”. -Voci anche sulla partenza di Felipe- “In questo periodo -interviene Semplici- si fanno tante chiacchiere, ci può anche essere qualche società interessata a un giocatore delle sua esperienza e delle sue qualità, ma penso siano ipotesi prive di fondamento. Felipe però è importante anche per la Spal, è in buone condizioni e si candida per una maglia a Firenze”. -Per il resto del mercato?- “Dabo è con noi da un paio di giorni, dovrebbe essere tesserato la prossima settimana. E’ un giocatore con caratteristiche diverse da Kurtic, uomo da guerra, abile sia nella fase difensiva che offensiva. In questa stagione nella Fiorentina non ha mai giocato, ma ha disputato due gare intere con la sua nazionale. Non possiamo permetterci giocatori titolari in altre realtà. Per altri discorsi, come sempre, dovete chiedere alla società, a partire da Bonifazi, sul quale mi pare superfluo esprimere giudizi che non possono che essere positivi. Ora però dobbiamo concentrarci sulla Fiorentina”. -Con tanti interrogativi di formazione- “Oltre a Tomovic squalificato, Fares e D’Alessandro che potrebbero essere disponibili a metà febbraio e Kurtic, non ci sarà anche Reca, abbiamo tentato di recuperarlo, ma ce la farà solo per Bergamo. Abbiamo provato varie soluzioni, certamente Di Francesco, che ora è in grado di reggere 90’, non sarà schierato come quinto”. -E in settimana anche i tifosi hanno invitato i giocatori ad una maggiore determinazione(eufemismo)- “Preciso che noi siamo i primi ad essere rammaricati per questa situazione e faremo di tutto per uscirne -il tecnico spallino ha concluso con una battuta, cercando di sdrammatizzare-. Ci abbasseremo gli slip per tirar fuori gli attributi”. Cercando di interpretare le parole di Semplici, si potrebbe ipotizzare una Spal con Berisha; Cionek, Vicari, Felipe, Igor; Missiroli, Valdifiori, Murgia; Di Francesco, Petagna, Strefezza. Iachini, al suo esordio al Franchi, sulla panchina della Viola, che deve rinunciare a Ribery e potrebbe contare sul nuovo acquisto Patrick Cutrone, destinato alla panchina, dovrebbe affidarsi a Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. Gara affidata Federico La Penna della sezione di Roma1, alla VAR la coppia Di Paolo-Valeriani. Fischio di inizio alle ore 15.00. Radiocronaca diretta su RadioInternational.