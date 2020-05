SPAL: in attesa di giorni e orari delle gare per terminare la stagione

Di Biagio concede due giorni di riposo alla squadra, martedì la ripresa degli allenamenti

Attesa per conoscere giorni e orari delle prime gare in programma alla ripresa del campionato. Lunedì la Lega dovrebbe dare le indicazioni probabilmente per Spal-Cagliari(22-24 giugno), Napoli-Spal(26-28 giugno), Spal-Milan(29 giugno-2 luglio), anche se non è da escludere la possibilità si possa conoscere il calendario di dieci delle dodici giornate mancanti per portare a termine la stagione. Nel frattempo, con una seduta iniziata alle nove e terminata in tarda mattinata, il gruppo di Di Biagio ha concluso la prima settimana di allenamenti collettivi. A riposo solo Letica a causa di una distrazione al retto femorale della coscia sinistra, rimediata nel corso dell’allenamento di venerdì. Il portiere ha già iniziato il ciclo di terapie riabilitative e le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. La ripresa delle sedute è programmata per martedì pomeriggio.