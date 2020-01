SPAL: a Bergamo sarà durissima

Semplici prova trovare motivi di ottimismo e attende fiducioso i movimenti di mercato

Non sarà facile per la Spal dare il via alla scalata verso il quart’ultimo posto sul campo dell’Atalanta. Tralasciando il divario di valori tra gli organici a disposizione di Semplici e Gasperini, in casa biancoazzurra la situazione si è fatta ulteriormente deficitaria per l’infortunio di Felipe e Cionek, Reca e Tomovic non al meglio. A ciò si aggiunge che il mercato, a cui ben si sa è indispensabile ricorrere, non decolla, con, fino ad oggi, le partenze di Kurtic e Moncini e unicamente l’arrivo di Dabo. “Faremo di tutto -ha affermato Semplici alla vigilia della trasferta bergamasca- per rendere dura la vita a un avversario fortissimo . Dovremo fare una grande partita, dobbiamo essere fiduciosi dopo Firenze”. -Buona prova, ma alla fine un’altra sconfitta- “Indispensabile riflettete sui tanti errori del girone di andata. Ci sono molti aspetti su cui migliorare” -In particolare quali?-. “Le nostre difficoltà in fase realizzativa -evidenzia Semplici- sono davanti agli occhi di tutti. Le responsabilità non vanno addossate solo agli attaccanti. Tutta la squadra deve accompagnare l’azione come negli anni passati. E le punte, in particolare Petagna, devono giocare più a ridosso della porta avversaria. Non dobbiamo farci condizionare dalla classifica, anche perché nulla c’è più da perdere. Dobbiamo assolutamente mettere più rabbia in fase conclusiva. Una squadra che si deve salvare deve dimostrare più cattiveria, spregiudicatezza, arroganza”. -Situazione infermeria?- “Felipe è out -precisa il tecnico spallino-, Reca, Tomovic, Cionek e Valdifiori hanno recuperato, ma sono tutti non al top, come Dabo che, dopo una lunga pausa potrebbe accusare la fatica dei due impegni ravvicinati, dopo gli oltre 80’ di mercoledì con il Milan. Sono situazioni che valuteremo fino a poche ore dall’inizio della gara e su cui ragioneremo attentamente prima delle scelte definitive”. -Passano i giorni e il mercato ha prodotto solo l’arrivo di Dabo le partenze di Kurtic e Moncini, con gli ultimi nomi spuntati al di sotto di quelle che, più che attese, paiono necessità…- “Posso solo dire -ha risposto Semplici ai timori emersi nel fine settimana- di avere la sensazione della volontà della società di centrare gli obiettivi dei quali si scrive da tempo e alzare il tasso qualitativo della rosa”. Considerati i tanti giocatori non al meglio, molti gli interrogativi sulla formazione. Un’ipotesi potrebbe portare a Berisha; Cionek, Vicari, Igor; Strefezza, Dabo, Missiroli, Murgia, Reca; Di Francesco, Petagna. Atalanta che dovrebbe essere al completo. Gasperini probabilmente schiererà Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Psalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. Dirigerà La Penna della sezione di Roma1, alla VAR la coppia Doveri-Ranghetti. Fischio di inizio alle ore 20.45. Radiocronaca diretta su RadioInternational.