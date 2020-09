SPAL: a Monza con i nuovi

Si riparte con tante speranze, a breve il deposito dei contratti degli ultimi acquisti



Una ripartenza strana. Mercato ancora in pieno fermento, stadi, si spera per poco, senza pubblico, anche se al Brianteo ci sarà spazio per qualche centinaio di tifosi, nuovo campionato, avversarie a loro volta alle prese con entrate e uscite, ma si torna a giocare e la Spal è attesa dalla trasferta forse più impegnativa della stagione. Biancoazzurri impegnati a Monza sul campo della corazzata costruita dalla coppia Galliani-Berlusconi con il fermo intento di puntare, dopo la promozione in serie B, al doppio salto, lo dimostra anche l’ultimo colpo di mercato, Boateng, che non potrà essere utilizzato nel confronto con la Spal. “Contiamo poter avere a disposizione i nuovi acquisti, mi auguro a breve vegano perfezionati i tesseramenti -ha esordito Pasquale Marino alla vigilia della trasferta in Brianza-. Si stanno velocemente integrando, anche gli ultimi arrivati Ranieri e Sebastiano Esposito. Vedremo se sarà il caso di utilizzarli, certamente saranno convocati, come Tomovic e Murgia, non farà invece parte del gruppo Castro, destinato alla cessione. Resteranno a Ferrara angli gli infortunati Mazzocco e Di Francesco, che contiamo di recuperare dopo la sosta. In porta ci sarà Berisha, io continuo a gufare, con la speranza non trovi estimatori in serie A e resti con noi…”. -A che modulo pensa di affidarsi?- “In questo periodo -ha affermato l’allenatore della Spal- abbiamo avuto buone risposte dal 3-4-3, che ci ha garantito solidità in fase difensiva. Non vogliamo però fossilizzarci su un modulo”. -Subito la principale favorita per il successo finale- “Squadra solida, costruita con il chiaro intento di salire di categoria -ha puntualizzato Marino-, al lavora da molto più tempo di noi, ma stiamo crescendo sul piano fisico. Dovremo comunque dosare bene le energie. Troveremo una squadra aggressiva, corta, che gioca in verticale, portando tanti uomini in avanti, con Macin, che ho allenato a Pescara, molto efficace alle spalle delle due punte. Dovremo essere equilibrati, pronti nelle chiusure e nelle ripartenze e giocare senza timori, a visto aperto. E’ sempre stata una delle caratteristiche delle mie squadre. Non deve esservi differenza nell’atteggiamento tra le gare in casa e quelle in trasferta, ancor di più oggi che purtroppo si gioca senza il pubblico”.

Marino è possibile si affidi a Berisha; Ranieri, Vicari, Sernicola; Dickmann, Missiroli, Valoti, Sala; Sebastiano Esposito, Paloschi, D’Alessandro.

Brocchi, che sta valutando le condizioni dei centrali della difesa, potrebbe presentare il suo Monza con Lamanna; Donati, Paletta, Bellusci, Carlos Augusto; Armellino, Barberis, D’Errico; Machin; Mota Carvalho, Gytkjaer. Per il vernissage del torneo cadetto l’AIA ha scelto un fischietto di eccezione, Daniele Orsato, reduce dalla finale di Champions. Fischio di inizio ore 16.45, radiocronaca diretta su RadioInternational.