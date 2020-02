SPAL ALLA VIAREGGIO CUP

Il torneo internazionale giovanile in programma dal 16 al 30 marzo

La SPAL prenderà parte alla 72^ edizione della “Viareggio Cup”.

Per la società biancazzurra si tratta della quarta partecipazione consecutiva al prestigioso torneo internazionale giovanile organizzato dal Centro Giovani Calciatori, arrivato alla 72^ edizione.

Quest’anno la manifestazione (in programma dal 16 al 30 marzo) sarà riservata alla categoria Under 18 e non più alla categoria Under 19 come nelle precedenti edizioni. Potranno prendervi parte i giocatori nati dopo il 1 gennaio 2002, sino al quindicesimo anno di età compiuto anagraficamente. Le squadre avranno comunque la possibilità di utilizzare tre fuoriquota del 2001 e cinque prestiti del 2002.

La formazione biancazzurra sarà guidata dal tecnico della Primavera Luca Fiasconi.

Martedì 18 febbraio alle ore 11 presso la sala di rappresentanza del Comune di Viareggio si terranno i sorteggi dei gironi e del calendario.