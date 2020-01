SPAL: aperta la prevendita per Bergamo

Sul campo dell’Atalanta lunedì alle 20.45

E’ attiva la prevendita per Atalanta-SPAL, 1^ giornata di ritorno di Serie A Tim 2019-2020 programmata al Gewiss Stadium di Bergamo alle ore 20.45 di lunedì 20 gennaio.

I tifosi spallini avranno a disposizione il Settore Distinti Sud Ospiti con capienza 2.262 posti.

I residenti nella provincia di Ferrara potranno acquistare esclusivamente biglietti per il Settore Distinti Sud Ospiti senza possedere necessariamente Fidelity Card SPAL, ad eccezione dei residenti a Bergamo e provincia.

Non sarà possibile acquistare ticket per il Settore Distinti Sud Ospiti il giorno della partita, neppure per i possessori di Fidelity Card SPAL.

I biglietti saranno disponibili online e presso i punti vendita autorizzati VivaTicket del territorio nazionale.

Il prezzo intero dei tagliandi sarà di € 30.

La prevendita rimarrà aperta fino a domenica 19 gennaio alle ore 19.00.