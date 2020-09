SPAL: arriva la VIS Pesaro

Secondo test stagionale, sempre a porte chiuse. Out Bonifazi, Paloschi, Mazzocco e Salamon

Venerdì alle 17.30, al Centro G.B. seconda uscita per la squadra di Pasquale Marino. Sempre a porte chiuse, Floccari e compagni affronteranno la Vis Pesaro, squadra militante in serie C, reduce da un pareggio, 1 a 1, nell’amichevole con l’Ascoli. Ridotti i motivi di interesse, visto che ancora non sono stati depositati contratti di nuovi acquisti. Difficile quindi vedere in campo anche i tre giocatori provenienti dal Sassuolo, Sala, Sernicola, Brignoli e sono indisponibili Bonifazi, Paloschi, Mazzocco e Salamon.