SPAL-BARI DI COPPA INGRESSO A INVITO

Ammessi 990 spettatori

Seppur per un numero limitato, in occasione della gara del secondo turno di Coppa Italia, in programma mercoledì alle 21.00, le porte del Paolo Mazza si apriranno agli spettatori. Questo il comunicato in merito emesso dalla società.

“S.P.A.L. srl ringrazia il Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini per l’ordinanza, il Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza presieduto da Sua Eccellenza il Prefetto di Ferrara, dottor Michele Campanaro, e il Gos con la Questura che hanno consentito l’accesso ad un massimo di 990 persone per la gara di Coppa Italia 2020-2021 SPAL-Bari allo Stadio “Mazza” di Ferrara.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi legati agli ingressi per la gara SPAL-Bari di mercoledì 30 settembre alle ore 21, considerati i criteri prudenziali che hanno sempre ispirato le azioni della nostra società in questa difficile fase di lotta alla diffusione del Covid-19, si comunica che S.P.A.L. srl interpreterà la partita come una “gara test” per valutare e verificare le modalità di applicazione previste nell’ordinanza sopra citata procedendo per gradi ai fini di una graduale riapertura al pubblico dell’impianto, nel rispetto della salute generale.

Per questa partita, pertanto, non saranno in vendita biglietti.

L’accesso sarà possibile solo su invito e la società provvederà a stilare apposita lista, nel rispetto dei limiti imposti dall’ordinanza.

Tutte le persone che accederanno dovranno rispettare tassativamente la normativa vigente in tema di Covid-19: autocertificazione, mascherina, igienizzazione, misurazione della febbre, distanziamento sugli spalti, divieto di restare in piedi durante la partita.”