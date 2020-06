SPAL: Di Biagio inizia ad aumentare l’intensità

In settimana programmate anche due doppie sedute giornaliere. Con il Cagliari ipotesi mercoledì 24 alle 19.15

Dopo due giorni di riposo, i giocatori della Spal si ritroveranno martedì pomeriggio per riprendere la preparazione, a una ventina di giorni dal ritorno in campo per la prima delle dodici gare che porteranno alla conclusione del campionato, per le quali ancora si attendono le indicazioni della Lega. Potrebbe slittatare a mercoledì il giorno in cui si verranno ufficializzati giorni e orari. Iniziano comunque a trapelare indiscrezioni, sempre da prendere con beneficio di inventario. Tra questa quella prevederebbe Spal-Cagliari mercoledì 24 giugno alle ore 19.15. Nel frattempo Di Biagio inizia ad aumentare i ritrmi, per la prima volta da quando la squadra si è ritrovata, ha infatti previsto due giornate con doppia seduta, che come, molto probabilmente, tutte quelle che porteranno alla conclusione della stagione, si svolgeranno a parte chiuse, nel rispetto dei protocolli.

Questo il programma comunicato dalla Società:

MARTEDÌ 2 GIUGNO

Seduta di allenamento alle ore 17.

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO

Doppia seduta di allenamento, ore 9 e ore 17.

GIOVEDÌ 4 GIUGNO

Seduta di allenamento alle ore 17.

VENERDÌ 5 GIUGNO

Doppia seduta di allenamento, ore 9 e ore 17.

SABATO 6 GIUGNO

Seduta di allenamento alle ore 10