SPAL: Bonifazi positivo al Covid

Lo hanno accertato i test cui la società ha sottoposto il giocatore



Kevin Bonifazi e’ risultato positivo aii test cui è stato sottoposto al rientro, pare dalla Sardegna, a Ferrara. Lo ha comunicato sui social lo stesso giocatore, invitando chi ultimamente lo ha avvicinato a sottoporsi agli esami necessari per riscontrare eventuali presenze del virus. In casa Spal, prima di comunicazioni ufficiali, si attende l’esito di tutti i test cui è stato sottoposto tutto il gruppo squadra. Per ora non può essere programmata la ripresa della preparazione.