SPAL: a Brescia senza Valdifiori

Il centrocampista squalificato per una giornata

L’ammonizione rimediata nella gara con l’Inter ha fatto scattare la squalifica per Mirko Valdifiori, presentatosi alla sfida con i nerazzurri in “diffida”, situazione in cui si trovano Vicari e Di Francesco. A Brescia potrebbe toccare a Missiroli completare la coppia di interni al fianco di Dabo, tra i migliori nel match con la squadra di Conte. Considerati gli impegni ravvicinati, potrebbero esserci altri avvicendamenti. Possibile, in difesa, il ritorno di Cionek. In attacco non è da escludere una staffetta tra Di Francesco e Floccari, in appoggio a Petagna. Tra i convocati dovrebbe rivedersi Valoti, almeno inizialmente, destinato alla panchina.