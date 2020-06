SPAL: cambia il preparatore atletico

Venturati saluta, il compito passa a Ori

La Spal ha comunicato che, per motivi personali, il preparatore atletico della Prima Squadra Giambattista Venturati ha risolto il contratto con la società biancazzurra.

La Spal ha ringrazia Venturati per il lavoro svolto e per la grande professionalità dimostrata nel periodo trascorso a Ferrara.

L’incarico di preparatore atletico della Prima Squadra viene affidato a Riccardo Ori, già all’interno dello staff tecnico biancazzurro per la riatletizzazione degli infortunati.

Da ricordare che Venturati era arrivato alla Spal nel momento in cui la guida della squadra era passata da Semplici a Di Biagio.